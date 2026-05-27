岐阜県高山市の奥飛騨温泉郷を走る人気のマウンテンバスが、車両火災のため当面運休します。 【画像を見る】岐阜･高山市の奥飛騨温泉郷を走る｢人気マウンテンバス」車両火災のため当面運休 27日正午ごろ、高山市にある新穂高ロープウェイ・しらかば平駅の駐車場で、「バスから火が出ている」と119番通報がありました。乗客らは全員避難し、けが人はいませんでした。 5月22日～6月12日までの期間限定だった バスは