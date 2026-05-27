5月27日、島根スサノオマジックは、納見悠仁と2026－27シーズンの契約継続を発表した。 神奈川県出身で現在29歳の納見は、182センチ83キロのポイントガード兼シューティングガード。明成高校から青山学院大学へと進学し、在学中の2019－20シーズンに特別指定選手として島根へ加入し、その後プロキャリアをスタートさせた。新潟アルビレックスBBと川崎ブレイブサンダ}