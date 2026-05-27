午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７４８、値下がり銘柄数は７６８、変わらずは４７銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位に精密機器、水産・農林、化学、その他製品など。値下がりで目立つのは非鉄金属、その他金融、不動産など。 出所：MINKABU PRESS