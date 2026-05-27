警察によりますと、山形県鶴岡市木野俣で、わらびとりに訪れていた遊佐町に住む７０代男性の行方が分からなくなっています。 きょう午後０時２２分に１１０番通報がありました。 現場は観光わらび園の近くだということです。警察が詳細を確認しています。