山形県内で、警察や検察を装った偽の公文書を送りつけ、個人情報を記入させて返送させようとする、新たな特殊詐欺の手口が確認されました。 【画像】これがニセ書類だ 警察は「ニセ電話詐欺の前兆」として強く注意を呼びかけています。 ■事件の経緯と巧妙な手口 警察によりますと、今月21日、米沢市に住む50代の女性宅に、日本郵政の職員を名乗る男から「マイナンバーカードや通帳が入った荷物を送りましたか」と