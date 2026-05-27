27日15時現在の日経平均株価は前日比322.00円（0.50％）高の6万5318.09円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は748、値下がりは768、変わらずは47。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を293.25円押し上げている。次いでファストリ が228.49円、東エレク が151.85円、信越化 が59.50円、コナミＧ が32.85円と続く。 マイナス寄与度は395.83円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、フジクラ が43.04