米国のドナルド・トランプ大統領が乗る「エアフォースワン」が接近したにもかかわらず微動だにしなかったとして話題になった中国軍兵士がコメントを発した。中国メディアの人民網が26日に伝えた。今月13日、トランプ氏を乗せた「エアフォースワン」が北京首都国際空港に着陸した際、機体がすぐ近くを滑走しているにもかかわらず、直立姿勢のまま微動だにしない中国軍兵士の様子が撮影され、海外のSNSで話題になった。当事者の兵士