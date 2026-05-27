「何気なくAIで画像を作ったら、既存作品にそっくりだった」――そんなケースが、利用者の意図しない著作権侵害につながるおそれがあるとして、CODAが生成AI事業者に対策を求めました。一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構（CODA）は5月27日、生成AIサービスによる著作権侵害の現状と権利保護に関する声明を発表しました。CODAは、日本コンテンツの海外展開促進や海賊版対策を目的として、2002年に経済産業省と文化庁の呼