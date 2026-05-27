中国国民経済運営データによると、今年1〜4月のハイテク産業は比較的高い成長を維持し、うち3Dプリンターの生産量は前年同期比50．9％増を達成したとのことです。3Dプリント技術は研究室から工業生産と消費市場への移行を加速し、3Dプリント産業は急速に発展する新たな段階に入っています。プリント効率、素材性能、装置の安定性が絶えず向上することに伴い、生産コストは継続して低下し、業界は量産化への飛躍に向けた条件をすで