アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、27日から期間限定で季節のお酒「シャンディレモン」とノンアルコールの「ドンキーフリー（レモン）」2種を販売する。【画像】さっぱり果肉がうれしい…「夏氷ソフト」価格など商品概要■期間限定 シャンディレモン期間限定で販売される「シャンディレモン」は、レモンの爽やかな口当たりとしゅわっとした喉越しが夏の暑さを吹き飛ばす、この時期にピッタリなお酒。