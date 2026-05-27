政府の火山調査研究推進本部（火山本部）は、国内の活火山について、将来的な噴火のリスクを火山別にランク分けする方針を固めた。噴火リスクなどを評価する有識者らで構成する部会を今夏までに新設する。科学的根拠に基づくランクを示すことで、観測態勢の強化や火山防災に対する国民意識の向上につなげる。火山本部は２０２４年４月、火山の観測や研究を一元的に担う司令塔として発足した。現在、今後１０年間の観測・調査の