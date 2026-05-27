不登校の中高生らでつくる軟式野球サークルが今春、福岡市で結成された。メンバーは野球をやりたくても学校に通えず、野球部に入れなかったり、近くに参加できるチームがなかったりして野球から離れた子どもら。「気楽にプレーできる場を子どもたちに」。不登校の子を持つ母親たちの思いがチーム結成につながり、メンバーはのびのびと練習に取り組んでいる。（南佳子）野球がしたい「けがに気をつけて頑張りましょう！」。同市