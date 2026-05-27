「阪神−日本ハム」（２７日、甲子園球場）阪神のダウリ・モレッタ投手と門別啓人投手が１軍に合流した。門別は２軍で中継ぎ起用されており、モレッタは２６日のファーム・西武戦（ＳＧＬ）の九回に登板し、１回無失点３奪三振をマークしていた。前日２６日の日本ハム戦（甲子園）では中継ぎの工藤と桐敷が崩れ、桐敷はこの日からファームに合流している。