タレントで女優の野呂佳代（42）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。母の実家の家業について語った。野呂は東京都出身で、弟との2人きょうだいだったと紹介された。司会の黒柳徹子は「お母さまは喫茶店も？」と明かすと、「お母さんのお母さんとお父さんが喫茶店をやっていて。私のおじいちゃんとおばあちゃん、凄い素敵なレンガ造りの喫茶店だったんです。素敵でしたあのお店は」と振り返