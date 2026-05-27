文部科学省は27日、2027年春入学者の大学入試の実施要項を公表した。「年内入試」と呼ばれる総合型選抜と学校推薦型選抜に面接を義務付けるのが柱。学力試験の成績を重視しすぎるケースがあり、見直しが課題だった。