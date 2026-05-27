橋下徹弁護士が２７日、カンテレ・フジテレビ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演。巨人・阿部慎之助監督の辞任について「社会は許すべき。全然、辞任する必要なんかないと思います」と述べた。「罪と罰の均衡がとれてないでしょ。やった行為でこれだけのペナルティーが与えられるのは、成熟した民主国家として違うと思います。僕の感覚で、あまりにも不均衡」と語った。一方で、長女から相談を受けた児童相談所と警察の