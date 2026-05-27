インスタグラムを更新体操の元五輪金メダリストで「白い妖精」と呼ばれたナディア・コマネチさん（ルーマニア）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。歴史的快挙から50周年を記念した自身のレオタード姿を動画で公開すると、海外ファンから絶賛の嵐が起きている。64歳になっても白い妖精は健在だ。屋内でポーズを取ったコマネチさん。胸元に細かい装飾が施され、ウエスト部分にルーマニア国旗の赤、黄、青のラインが入っ