本拠地ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2打数無安打もチームは15-6で快勝した。4回には右手に死球を受け5回に代打を送られていた。試合後、デーブ・ロバーツ監督が状態について「明日先発登板する」と明言した。4-1の第3打席。大谷は先発フリーランドの85.2マイル（約137.1キロ）のチェンジアップを、右手の甲付近で受けた。思わず顔を