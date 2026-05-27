新NISA制度の開始から2年余り、運用初心者の関心は急速にAI関連株へと向かいつつある。生成AIや半導体銘柄の上昇が続くなか、SNSでは「AI一点集中」を勧める投稿が広がる。【こちらも】「NISAでNVIDIA」は正解かAI株ブームに乗る前に知っておきたいことだが、過去相場で繰り返されてきた構図を踏まえると、NISA成長投資枠でAI関連株を厚く持つ戦略には、初心者が見落としがちな落とし穴が複数ある。■現状：個別株は高配当が