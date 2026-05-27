資料オリーブ 香川県産オリーブのブランド力を高めるため、県は2019年度から加工食品や工芸品などを「認証」する制度を取り入れています。2026年度は６月１日から８月20日まで募集します。 香川県内で生産または製造された消費者向け商品で、県産オリーブのみを使用していること、またブランド力のアップに貢献することなどが条件です。オリーブ牛など香川県が開発に大きく関わった商品や、医薬