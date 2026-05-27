アズパートナーズ（160A、東証スタンダード）。2024年4月上場。「介護事業の今後を標榜する上で必須のエビデンスを有した」、と言える企業である。売上高の約85％をシニア（介護）事業で占める。【こちらも】アズワン、最高益・増配続くも株価は下落評価ギャップに注目期待を映し出す収益動向となっている。初決算となった24年3月期は「34.2％増収、300.6％営業増益」。前3月期は「4.5％増収、62.0％増益」。そして今3月期は