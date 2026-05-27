中東地域における緊張緩和の兆しが、グローバルな投資家心理を急速に改善させている。これを受けて日本の株式市場は大幅な上昇を見せているが、イラン紛争の終息観測という「好材料」の裏で、米トランプ政権が中間選挙を睨んで打ち出したラウル・カストロ元議長の起訴など、キューバへの強硬姿勢という「新たな地政学リスク」が浮上してきた。混迷を極める国際情勢の中で、日本の株式市場に臨む投資家が持つべき主要な視点に