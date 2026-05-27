ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」と「Hulu」が、オリジナル作品を相互に楽しめる新たな取り組みを開始。各プラットフォームで独占配信中の人気ドラマ・アニメが期間限定で相互配信されます。 ディズニープラス／Hulu「オリジナル作品を相互に楽しめる新たな取り組みを開始」 配信開始日：2026年5月27日 ウォルト・ディズニー・ジャパンが、「Hulu」を運営するHJ ホールディン