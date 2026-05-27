「ビッグダディ」こと林下清志さんの元妻でタレントの美奈子が、次の結婚への思いを明かした。２７日までにＹｏｕＴｕｂｅを更新。同じシングルマザーのスタッフと出演し、ファンからズバリ「次の結婚は考えてますか？」のとの質問に回答した。美奈子は「結婚歴４回あって、４回離婚してて、まぁ最後の結婚が結構ハードだったんですよ」としながらも、「まだ結婚に憧れは持ってるんですよ」と告白。「前住んでたお隣のお家