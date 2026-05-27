記事ポイント株式会社ユニバーサルコンピュータ研究所（UCL）が2026年6月3日〜5日に幕張メッセで開催される「Japan Drone 2026」のSuzakブース内に出展し、リアルタイム映像鮮明化デモを実施します濁水・煙幕・消防現場を想定した実演に加え、持参した動画をその場で鮮明化できる体験型デモを来場予約制で提供します生成AIが鮮明化映像を解析し、配管クラック・劣化状況・補修優先度などを6項目で自動レポートする次世代点検支援シ