日本サッカー協会は２７日、６月の欧州遠征（オーストリア・スロベニア）に臨むＵ―２１日本代表メンバーを発表した。２８年ロサンゼルス五輪を目指す世代で大岩剛監督が指揮を執り、Ｕ―２３ウズベキスタン代表、Ｕ―２１ウクライナ代表と対戦する。海外組からＤＦ小杉啓太（フランクフルト）が参加し、法大在学ながら特別指定選手で既にＪ１岡山でプレーしているＭＦ小倉幸成ら常連組に加え、今回の活動には、陸上短距離で活