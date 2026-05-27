記事ポイント公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」で5月27日（水）から新商品が販売されます。人気ルアーメーカー「GAN CRAFT」とのコラボ第5弾として、「JOINTED CLAW 168」を採用した限定モデルが登場します。価格は7,700円（税込）で、黄金のラメボディと「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」の世界観を取り入れています。 ユニバーサルエンターテインメントの公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケッ