俳優の三田佳子（84）が、28日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】84歳に見えない！元気な姿を見せた三田佳子18歳の時に映画デビューして66年、現在84歳。最近は「おばあちゃん役」ばかりなので、今日は華やかな洋服で来ましたと笑う三田。家では普通の「おばあちゃん」、孫からは「ばぁば」と呼ばれているが、実は孫たちは三田が俳優だと知らなかった。ある日、出演した映画を一緒に見