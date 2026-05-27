阪神の門別啓人投手（21）、ダウリ・モレッタ投手（30）が27日、日本ハム戦の試合前練習で1軍に合流した。ともに救援要員で出場選手登録される見込みだ。門別は今季初先発となった5月4日の中日戦（バンテリンドーム）で5回5失点で降板。翌5日に出場選手登録を抹消され、以降は2軍で中継ぎ登板を重ねてきた。来日1年目のモレッタは開幕1軍入りも防御率6・39と安定感に欠き14日に出場選手登録を外れて再調整となっていた。ま