お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が27日、都内で自身初となる書籍『津田日記』の記者発表会を行った。【写真】バースデーケーキを持ち…満面の笑みを浮かべる津田篤宏自身の書籍を高く掲げながら登壇した津田は、誕生日ケーキが登場すると「えー！うれしい！こんなことあるんや」と喜びをあらわにした。質疑応答では、日記を書くようになったきっかけや、出版の経緯、書籍化への周囲の反応などを赤裸々に語った。また、日記を