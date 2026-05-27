幼い頃に優しくしてもらった記憶は、大きくなっても心の片隅に残っているもの。そんな大切な相手と再会したわんちゃんの光景が、6万再生を超えて感動を届けています。 子犬の時にたくさん優しくしてくれたおじいちゃんと再会したわんちゃんの光景には、「ジィジの愛が伝わってきます」「電車の中で泣いてしまいました」と感動の声が寄せられることに。おじいちゃんと会えて喜ぶわんちゃんの姿に、思わず涙してしまう人が続出し