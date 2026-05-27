森ビル株式会社、株式会社YAR（ヤール）、株式会社博展は、2026年10月30日（金）〜2027年1月11日（月・祝）の期間、虎ノ門ヒルズの情報発信拠点・TOKYO NODE（東京ノード）にて、アーティスト・YOSHIROTTEN（ヨシロットン）による個展「ヨシロットン展彼方との交信／BEYOND EARTH」を開催する。YOSHIROTTEN Portrait会場は虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45階のTOKYO NODE GALLERY A/B/C。本展は、YOSHIROTTENにとって新たな表