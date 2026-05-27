アイドルグループ・NMB48のメンバーたちが、地元・大阪のなんば・日本橋エリアで23日に開催された日本最大級のコスプレイベント『日本橋ストリートフェスタ』（ストフェス）に参加した。【写真】NMB48・芳賀礼、もし「旭屋書店」の店員だったら…本気コスプレ「NMB48×なんばCITY もしも店員だったら撮影会」では、青原優花、泉綾乃、岡腰星来、坂田心咲、塩月希依音、新澤菜央、芳賀礼の7人が、なんばパークス内ウインズ難波