サッカーＪ１東京Ｖは２７日、ＭＦ川村楽人が運転する乗用車が、神奈川県川崎市麻生区付近で、車両同士の接触事故を起こしたことを発表した。２６日午前９時頃に、川村が運転する自動車が停車中、前方不注意による「クリープ現象」で車が前方へ動き出し、前方に停車していた自動二輪車と接触し、事故が発生。事故発生後、警察など関係各所に連絡の上事情を説明し、事故処理を含め対応している。接触した車両の運転手は、腰痛