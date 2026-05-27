米国サッカー連盟は２６日、北中米Ｗ杯に臨む代表メンバー２６人を発表し、大黒柱のＦＷプリシック（ミラン）や、ＭＦマッケニー（ユベントス）、レイナ（ボルシアＭＧ）、ＦＷウェア（マルセイユ）らが選出された。２大会連続１２度目の出場となる開催国の米国は、英プレミアのトットナムやチェルシー、フランス１部パリＳＧなどを指揮したアルゼンチン人のポチェッティーノ監督が率い、１次リーグＤ組でパラグアイ、オースト