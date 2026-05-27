タレント・中山秀征の妻で、元宝塚歌劇団・星組トップ娘役の白城あやかが、留学した四男の卒業式を報告した。夫婦で英ロンドンを訪れていた白城は２７日にインスタグラムを更新し、「タァーさんの＃卒業式Ａｒｔを専攻していて最後の学期も作品作りに励みましたよく頑張ったね」と記念写真をアップ。「私の後ろ姿を描いてくれました嬉しすぎる」と息子が描いた絵も披露した。夫の中山も自身のインスタグラムで「四男