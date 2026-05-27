ロシアがウクライナの首都キーウに対し、「組織的な攻撃」を始めると警告したことについて、国連のグテーレス事務総長は26日、「深い懸念」を表明しました。国連グテーレス事務総長「ロシアが、キーウにあるウクライナの軍事産業や意思決定の中枢、司令部に継続的・組織的な攻撃を行うとした発表を深く懸念している」国連のグテーレス事務総長は26日の安全保障理事会で、ロシアによるキーウへの「組織的な攻撃」の宣言に深い懸念