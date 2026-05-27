【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは２６日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はマーリンズ戦に４番三塁で出場し、三回に適時打を放ち４打数１安打１打点だった。チームは８―１で勝利。ブレーブス戦に５番指名打者で出たレッドソックスの吉田は３打数無安打、パイレーツ戦に６番右翼で出たカブスの鈴木は３打数無安打。ツインズ戦に２番一塁で出たホワイトソックスの村上は八回に１９号２ランを放った。大谷が日本人