お笑いコンビ「かけおち」の青木マッチョ（30）が26日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・10）に出演。マッチョ芸人には珍しい「鍛える理由」を語った。宮城県・丸森町を旅した青木。飲食店のマスターの若き日の姿が絵画として飾られており、過去に宮城県で6度ボディービスダーとして過去に県内で6度優勝したレジェンドで、73歳の今も現役で大会に出場していることが発覚した。自慢の上半身を披露してもらったが、青木