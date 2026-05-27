将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」に向けたチーム動画が公開され、KOYOHD ノース・トラッズ神戸の豊島将之九段（36）が見せた新鮮なリアクションがファンの注目を集めた。チームメンバーと共に「神戸どうぶつ王国」を訪れた豊島九段は、人生初となるフタコブラクダへの騎乗を体験。普段の盤上での厳しい表情とは打って変わった、お茶目な一面を覗かせた。【映像】めっちゃ触ってる…豊島九段の“