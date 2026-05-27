オートレーサーの森且行（５２）が２７日、ボートレース浜名湖でトークショーを行った。この日はＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」２日目。森は「おかしいな。全然、当たらない。僕はあまり１号艇を買わない。今日は１号艇が来てないからあたるはずなんだけど、何かがおかしい」と舟券は絶不調で何度も首をかしげた。１９９７年６月に選手登録。来年はデビュー３０周年を迎える。「同期との旅行とかいろいろ話は出て