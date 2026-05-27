学生時代に、保険料の支払いが難しい場合などに利用できる「学生納付特例制度」を利用していたという人は少なくないでしょう。この制度は、学生の間は国民年金保険料の支払いを猶予できる仕組みですが、後から追納することで将来受け取る年金額に反映させることも可能です。 一方、追納するお金をNISAで投資して、資産形成に回すという選択肢も考えられ、どちらを選ぶべきか迷う人もいるかもしれません。 本記事では