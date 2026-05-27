日本サッカー協会が２７日、２０２８年ロサンゼルス五輪世代で６月の欧州遠征に臨むＵ―２１日本代表メンバー２４人を発表した。同５日にＵ―２３ウズベキスタン代表、同８日にＵ―２１ウクライナ代表と国際親善試合を行う予定。大岩剛監督は「この２試合を通して、我々も臆することなく積極的なチャレンジをし、チームの完成度を高めて、９月に控えるアジア競技大会に向けて準備していきたいと思います」とコメントした。