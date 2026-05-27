B-Rサーティワンアイスクリームは、6月1日から6月30日までの期間限定で、今年40周年を迎えた人気ロールプレイングゲーム「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションキャンペーンを実施する。今回のコラボでは、「ドラゴンクエスト」の世界観を表現した新作フレーバーをはじめ、コラボ限定デザインのサンデーやアイスクリームケーキ、限定グッズ「ポッピングシャワースライム キーホルダー」が付いたテイクアウトセットなどを展開す