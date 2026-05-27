岡山県警察本部 岡山県警は27日、情報漏洩などをした20代の男性巡査長を減給100分の10・6カ月の懲戒処分にしました。 警察によりますと、巡査長は2024年8月29日から2026年3月11日までの間、知人男性らに対して職務上知った警察情報を複数回漏らしました。 2025年9月24日には業務以外の目的でシステムを使い、知人男性から尋ねられた事柄を不正に照会しました。 巡査長は「警察官として自覚を欠いた行動で、深く反省し