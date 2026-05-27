東北地方は30日頃から6月初めにかけて暑さが強まり、福島や山形など内陸では真夏日となる日があるでしょう。一方、6月3日(水)頃は台風6号や前線の動向によって予報が変わる可能性があります。最新の気象情報を確認するとともに、熱中症対策も万全にしてください。内陸は真夏日も熱中症対策を万全に明日28日(木)は天気が下り坂です。午後は広い範囲で雨が降るでしょう。東北北部では局地的に雷を伴うおそれがあるため、落雷や突風