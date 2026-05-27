日本ソフトボール協会は27日、9月に日本で開催されるアジア大会（愛知・名古屋）の日本代表候補17人を発表した。日本はエース・上野由岐子（43、群馬ビックカメラ）を軸に7連覇が期待される。上野は韓国・釜山大会から7大会連続出場となる。※内定選手は、今後、日本オリンピック委員会の認定をもって、正式に代表に決定する。【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新宇津木