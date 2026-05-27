中国ソフトウェア評価センターは5月26日、「スマート介護ロボット産業の進化とトレンド研究」報告を発表しました。それによると、中国の高齢者介護ロボット産業は既に基本的な体系が形成されており、「技術検証」の段階から「大規模応用」への移行期にありますが、技術と複雑な介護シーンの適合性が依然として中心的な課題となっています。中国の高齢者介護ロボットの市場規模は今年中に100億元（約2350億円）を超えると見込まれて