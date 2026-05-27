愛犬の誕生日は、家族にとって特別な記念日。ケーキを用意し、色とりどりの飾り付けをして、主役の愛犬がとびきりの笑顔を浮かべている…そんな理想の1枚を写真に収めたいと願う飼い主さんは多いのではないでしょうか。【写真】うぎゃー！ケーキが持ち去られる瞬間！笑しかし、現実はなかなか飼い主さんの思い通りにはいかないようです。「一度でいいから誕生日ケーキと一緒に笑っている愛犬の写真を撮ってみたい……と思い続ける