さらにタフなデザインへ進化＆メーカー初の先進機能も搭載！スズキは2026年5月27日、軽クロスオーバー「ハスラー」および「ハスラー タフワイルド」の一部仕様変更モデルを発売しました。今回の改良では、安全性能の強化に加え、デザインや先進機能、走行性能にも手が加えられており、特にタフワイルドは、より無骨でアウトドアテイストを強めた仕様へと進化しています。【画像】超いいじゃーん！ これが“タフデザイン”のス